Ajax hace oficial la contratación de Edson Álvarez

Luego de aprobar los exámenes médicos de manera satisfactoria, el defensa mexicano Edson Álvarez firmó de manera oficial el contrato que lo ligará al Ajax de Holanda las próximas cinco temporadas.

El cuadro holandés le dará al mexicano el número 4 que utilizaba Matthijs de Ligt que se fue a la Juventus y además confirmó que pagó al América 15 millones de euros (16,818,400 dólares, según la moneda de cambio al día de hoy) por el plurifuncional jugador, con lo que se confirma que es la venta más cara en la historia del balompié nacional.

Edson superó a su excompañero Diego Lainez, quien fue vendido por 16 millones de dólares al Betis apenas a comienzos del año, además de Héctor Herrera por quien Porto desembolsó 11 millones de dólares.

