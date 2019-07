Sí es medio molerito: Ricardo Ferretti

Tigres iniciará este miércoles el camino en la Leagues Cup, ante el Real Salt Lake, y a pesar de que Ricardo Ferretti lo considera “molero” el técnico dejó en claro que le darán la seriedad necesaria.

En pasadas declaraciones Tuca había mencionado que prefiere ganar el torneo local, sin embargo, el discurso ha cambiado y se ha notado en la cancha.

En el presente, los felinos han peleado finales en la Copa Libertadores y otras tres en la Liga de Campeones de Concacaf, aunque se les ha negado este título.

“Hay torneos internacionales y siempre queríamos participar, ya no hay Libertadores, cuando estuvo México en la Copa América el nivel dio un brinco importante al tener roces de ese nivel.

“Nosotros asistíamos como invitados (a Copa Libertadores) y por poco nos llevamos el premio mayor, tanto Cruz Azul como nosotros y Chivas llegamos a las finales, pero ahora ya no hay”, mencionó.

Ante la ausencia de este torneo, se buscó hacer una competencia con equipos de la MLS, aunque no ve con buenos ojos que todos los partido sean en Estados Unidos.

“Se busca otro tipo de torneo, tal vez tu calificas como dices, que es medio 'molerito', al ser todos los partidos allá, si nosotros ganamos serían partidos de mexicanos allá en Estados Unidos, la intención es muy clara, no necesito decirla”, dijo.

No obstante el Tuca viajará con plantel completo, por lo que tendrá a todos los jugadores a su disposición para intentar ganar el torneo.

“Todos los torneos que nosotros entramos a disputarlos los tomamos con seriedad, y buscamos ganarlos”.

“Voy a viajar con plantel completo y antes del partido espero tener los once que inician. Llevo 20 jugadores, tengo la confianza de que jueguen lo que entrenan”, comentó.

Tras el triunfo del sábado pasado ante Morelia, los felinos llegarán con el ánimo a tope para enfrentar la Leagues Cup y a las Chivas el próximo domingo.

“Todo triunfo te da ese estado anímico adecuado para el siguiente compromiso y el hecho de tener partido miércoles y domingo tenemos que tomarlo de forma tranquila, para mí son situaciones que se programan y tenemos que encarar de la mejor manera, no me preocupa, espero que no haya lesionados”, dijo.