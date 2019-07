VIDEO: Shaquille O'Neal es captado en 'slam' en festival de electrónica

Shaquille O'Neal, famoso por su carrera en los Lakers de Los Ángeles dentro de la NBA, fue captado en video mientras participaba en un "slam" dentro del festival de música electrónica"Tomorrowland" que se realiza en Bélgica.

El ex basquetbolista se muestra imponente sobre los demás participantes del grupo, en donde, también se nota como "Shaq" empuja a las personas y es empujado por un grupo numeroso de asistentes que se encuentran bailando.

Shaq entering mosh pit is the funniest thing I’ve seen today 😂😂😂 pic.twitter.com/gzTSUmnoaI

— Bryce Dixon (@dixonbryce1) July 20, 2019