Alex Morgan reacciona al saber que CR7 no enfrentará juicio por violación

La reconocida jugadora estadounidense, Alex Morgan, reaccionó al saber que Cristiano Ronaldo no enfrentará el juicio tras ser acusado de violación por parte de la modelo Kathryn Mayorga, aunque el mensaje de la actual campeona del mundo, dejó más dudas que aciertos.

"Ahora esto es un gran periodismo", fue el enigmático mensaje de Morgan en redes sociales, al compartir un artículo periodístico, donde anunciaban el caso del atacante portugués, el cual fue titulado "Ronaldo es un icono de la corrupción en los deportes".

Now this is great journalism. https://t.co/yg0OuDKJlG

— Alex Morgan (@alexmorgan13) July 23, 2019