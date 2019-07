Antoine Griezmann debuta con el Barça, pero... ¡se lesionó!

Antoine Griezmann tuvo un amargo debut con el Barcelona en Japón, luego de salir lesionado del terreno de juego, por una fuerte barrida que le hicieron; sin embargo, todo quedó en el susto, pues no pasó del fuerte golpe, el cual le permitirá participar en el segundo partido de pretemporada del conjunto catalán.

El atacante francés fue uno de los mejores jugadores del choque ante el Chelsea; pese a ello, no le alcanzó para quedarse con el triunfo, pues cayeron 2-1, resultado con el que el conjunto inglés se quedó con la Copa Rakuten.

Apenas corría el minuto 20 cuando Jorginho impactó la rodilla de Griezmann, luego de una barrida que intentó hacer para quitarle el esférico. El elemento del Barça, inmediatamente se resintió, los asistentes médicos ingresaron a la cancha para atenderlo, aunque el francés continuó en el juego, pero para el segundo tiempo, Ernesto Valverde decidió no arriesgarlo y lo sacó.

