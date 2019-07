La MLS promociona la Leagues Cup con Oribe Peralta como americanista

La Leagues Cup, torneo en el que se enfrentan equipos de la Liga MX y la MLS, inició ayer, pero nadie le avisó a la liga estadounidense que Oribe Peralta ya no juega en el América.

A un año de Tokio 2020, presentan medallas para Juegos Olímpicos

La MLS publicó un en Twitter un video promocional y al momento de hablar del duelo entre el Houston Dynamo y el América, muestran a Oribe Peralta con las Águilas.

El traspaso del Hermoso Peralta a las Chivas fue de lo más sonado en el futbol mexicano, pero al parecer en la MLS no están muy atentos a lo que sucede aquí pese a que sus equipos van a jugar con los clubes aztecas.

Las burlas no se hicieron esperar y aunque la MLS luego cambió a Peralta por Agustín Marchesín, no borraron el video en el que aparece el ex americanista.

América y Houston Dynamo se enfrentan este miércoles en el BBVA Compass por el pase a las semifinales de la Leagues Cup.