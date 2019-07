Futbolista británico estaba dispuesto a declarar su homosexualidad, sin embargo, se arrepintió

Diversos medios en Inglaterra comenzaron a debatir sobre el tema de la homosexualidad en el futbol, esto debido al caso de un misterioso futbolista que en su cuenta de Twitter se hacia llamar @FootballerGay, mismo que lanzó una serie de publicaciones en las que afirmaba estar dispuesto a revelar su identidad.

Posteriormente el jugador quien aseguró jugo en la Segunda División del futbol inglés, decidió retractarse de dicha decisión y lanzó un mensaje explicando la principal razón por la cual no reveló su identidad ante el mundo futbolístico y posteriormente cerró su cuenta de Twitter.

“Llámenme todo lo que quieran, ridiculiculizarme… Muchos lo harán y no puedo cabiarlo, pero no soy lo suficientemente fuerte para hacer esto. Sólo recuerden que tengo sentimientos y sin salir del armario no puedo convencer a nadie de lo contrario, pero esto no es una mentira”, publicó el británico en su cuenta de Twitter.

Ante el eco que generó esta publicación, la sobrina de Justin Fashanu, (ex jugador que se suicidó y quedó inmortalizado por ser el único futbolista inglés en declararse abiertamente homosexual), mostró su apoyo al jugador.

“Es realmente triste. ¿Lo hemos hecho tan mal en ambiente de futbol que nadie puede realmente salir?. Estoy decepcionada de alguna manera y me siento un poco molesta, porque si realmente es verídico y siente que no puede salir, eso es muy malo”, habló en entrevista para Sky Sports.

También ex jugadores como Gary Lineker mostraron su apoyo al jugador que tentativamente tendría 23 años de edad, por lo que se espera que pronto reciba apoyo por parte de la Football Asosiation inglesa.

También te recomendamos

Selección de nado sincronizado acusa falta de fogueo para Juegos Panamericanos