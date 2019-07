Óscar Pérez, ¿cuándo es el momento justo para retirarse?

Por eso y a pesar de que distintas voces, algunas autorizadas y otras no tanto, critican hoy a ÓSCAR PÉREZ por alargar su carrera hasta los 46 años, es fácil entender porque el popular y muy querido "CONEJO" se había resistido a colgar los guantes y anunciar su retiro.

MUERE 'ÓSCAR' EL CONEJO SÁNCHEZ, UN MÍTICO EX FUTBOLISTA

Es cierto que, por un lado, parece mucho mas agradable tomar uno mismo la decisión de decirle adiós a esta hermosa actividad antes de que sea el TIEMPO, la INACTIVIDAD o el OLVIDO lo que determine el momento justo o la fecha exacta para ello, pero ante un caso como el del "Conejo", un futbolista con cualidades físicas y técnicas extraordinarias, sobresalientes, fuera de lo común, es lógico pensar que hasta el propio DESTINO debió ser mucho mas paciente de lo acostumbrado.

Óscar nunca fue el mas alto ni el mas fuerte de su equipo, pero siempre estuvo entre los mas trabajadores, ordenados, comprometidos y disciplinados y eso también le permitió construir una carrera mucho mas larga que el promedio de los profesionales en México y en el mundo, sin embargo, por lo menos a mi sí me dolió ya no verlo constantemente bajo el marco en los últimos torneos, incluso no verlo en ocasiones ni siquiera en el banco de suplentes, algo que seguramente a él tampoco lo tenía contento, ni satisfecho, aunque fiel a su forma de ser, nunca levantó la voz para reclamar, por lo menos no públicamente, ni para exigir mayor respeto a su nombre y jerarquía, y por ello, aunque me da gusto que sea Cruz Azul el que le dedique un merecido homenaje en plena cancha y portería, no puedo al mismo tiempo, dejar de preguntarme si no debió el "Conejo" decir adiós hace un año cuando aún era titular y cuando su presencia era mas que común para los aficionados del Pachuca y de toda la Liga.

Tal vez ese fue un error, pero también comprendo y hasta envidio, como ex-futbolista y ex-portero profesional, sus ganas de seguir luchando, entrenando y sudando por mantener su lugar y porqué, para que negarlo, además le pagaban muy bien por hacerlo, y si no pregúntele al "Loco" Sebastián Abreu, todo un trotamundos de 42 años al que siguen buscando diferentes equipos.

26 años duró el exitoso ciclo de Oscar Pérez en el futbol y hoy es todo un veterano, el segundo más longevo en disputar, aunque sea un par de minutos, un partido oficial en la primera división de México. El "Conejo" ya es una LEYENDA y un EJEMPLO, como Buffon en la Juventus, como Dani Alves con Brasil, como lo fue Totti para la Roma y como varios mas que, disfrutando lo que hacen seguramente no desean saber cual es el momento justo para retirarse y culminar su gran historia en el futbol.

