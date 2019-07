Steelers renueva contrato de su head coach Mike Tomlin hasta 2021

Los Steelers anunciaron el jueves que extendieron el contrato de Mike Tomlin por un año adicional, manteniéndolo con el equipo hasta la temporada 2021.

"Me complace anunciar que hemos extendido el contrato de Mike Tomlin hasta la temporada 2021", dijo el presidente de los Steelers, Art Rooney II, según el comunicado de prensa del equipo.

"Mike es uno de los entrenadores en jefe más exitosos de la National Football League, y confiamos en su liderazgo para continuar liderando a nuestro equipo mientras perseguimos nuestro objetivo de ganar otro campeonato".

We have signed Coach Tomlin to a one-year contract extension.

