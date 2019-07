Filtran tercer uniforme "mexicano" del Wolverhampton

La tarde de este viernes comenzaron a circular fotografías en redes sociales que muestran lo que sería el tercer uniforme del Wolverhampton, que estaría inspirado en los colores que ocupa la Selección mexicana.

El motivo de hacer este uniforme sería la actuación del delantero mexicano Raúl Jiménez, que marcó 17 goles en todas las competiciones con los Wolves la temporada pasada.

En las imágenes difundidas en internet se puede apreciar una camiseta verde con franjas horizontales en un tono más oscuro. El cuello es de color blanco con un borde rojo, presentando así los tres colores de la bandera mexicana.

Is this the Wolves third kit leaked?

If so…On. Board.

Thoughts?

— Wolves Live (@WolvesFC_latest) July 26, 2019