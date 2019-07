Ciclista comparte historia sobre su secuestro y cómo escapo

Nathalie Birli, ciclista profesional, vivió una verdadera historia de terror al ser atropellada y secuestrada mientras entrenaba en la ciudad de Graz, Austria.

La mujer de 27 años relató que un coche la derribó, lo que le provocó un fractura en el brazo y que el agresor la golpeó con un leño para llevara a una casa aislada en el campo.

"Cuando me desperté estaba desnuda, sentada y atada en un sillón, en una casa vieja”, contó Nathalie al diario Kronen Zeitung.

También relató que su secuestrador la obligó a beber alcohol, la metió en una bañera llena de agua fría e intentó ahogarla.

La ciclista, que tiene un bebé de 14 semanas indicó al mismo medio que logró salvarse al elogiar las orquídeas de su raptor.

Birli contó que el hombre cultivaba numerosas orquídeas y que al preguntarles por ellas cambió su actitud y le contó su pasión por la jardinería, su dura infancia y que era huérfano de padre, su madre era alcohólica y que sus novias lo traicionaban.

“Vamos a fingir que fue un accidente y que me dejaste ir” fue lo que le dijo Nathalie a su secuestrador, quien finalmente la liberó y dejó ir con todo y bicicleta.

La policía localizó y detuvo al hombre, de 33 años y con problemas mentales, gracias al GPS de la bicicleta y ahora investigarán si esta relacionado con otros secuestros.

Nathalie Birli también compartió esta experiencia a través de la redes sociales: "Mil gracias a todos los que me buscaron ayer. Me golpearon, me golpearon, me ataron y me llevaron a una pequeña casa, como una película de terror. Gracias a Dios pude liberarme y estoy bien, excepto por un brazo roto y una lesión en la cabeza”.