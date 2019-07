"No tengo ningún problema con Zlatan": Carlos Vela

Hace un par de semanas la polémica estuvo a tope con la guerra de declaraciones entre Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic, previo al duelo angelino entre el LA Galaxy y el LAFC. Ahora, con miras puestas en el juego de estrellas que el combinado de la MLS sostendrá ante el Atlético de Madrid, el goleador mexicano señaló no tener ningún problema con el ex seleccionado sueco y se dijo entusiasmado de poder compartir cancha con él en el juego All Star Game.

"No tengo problema con Ibrahimovic, jugaremos juntos. Es una experiencia bonita jugar junto a los mejores futbolistas de esta liga. Al fin y al cabo vamos a ser compañeros ese día. Vamos entregar un buen nivel a la MLS ante el Atlético y debemos disfrutar. Creo que es un evento para que la gente pueda disfrutarlo", explicó el líder goleador de la MLS.

El Juego de Estrellas de la MLS tendrá como sede la casa del Orlando City y se disputará el próximo miércoles. Algunas de las figuras que formarán parte del equipo que representará a la liga estadounidense son el propio Carlos Vela, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Josef Martínez y Bastian Schweinsteiger.

Por segundo año consecutivo Carlos Vela será el capitán del equipo de estrellas que en esta ocasión dirigirá el técnico del Orlando City, James O connor.

