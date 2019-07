VIDEO: Aficionado del Barcelona agredido por madridistas tras el 7-3

La noche del pasado viernes el Real Madrid sufrió una goleada histórica tras perder 7-3 contra el Atlético de Madrid y los aficionados no salieron nada contentos por este resultado.

Las emociones se prendieron cuando, al finalizar el partido, un fanático del Barcelona salió presumiendo su jersey con el dorsal 10 y el nombre de Messi en la espalda.

When Real is down 7-3 and Barca fan is absolutely loving it 😂😂😂 #ICC2019 pic.twitter.com/9OS7FVa9yz

— Melissa Ortiz (@MelissaMOrtiz) July 27, 2019