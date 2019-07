Actriz porno rechazó propuesta del Tino Asprilla

Hace unos días, la actriz porno colombiana Esperanza Gómez rechazó las insinuaciones del ex futbolista "Tino" Asprilla, quien le hizo una propuesta muy atrevida para pasar un momento juntos.

En una entrevista para el programa La Movida del Canal RCN declaró: "Él siempre me hizo invitaciones, pero no acepté, no porque sintiera algún rechazo hacia él, sino porque nunca he sido participe de estas fiestas, siempre he tenido parejas estables".

No es la primera vez que Gómez "batea" a un futbolista, ya que en

2015 se hizo muy famosa por otras declaraciones en contra de Radamel Falcao y James Rodríguez.

"A James lo he visto, no es mi tipo de hombre. Me parece un chico lindo, pero me gustan los hombres con mucho más aspecto de machos. Falcao, como hombre tampoco me atrae. No me gusta el futbol, así que no", reveló la actriz porno.