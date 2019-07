Barcelona lanza colección de ropa en homenaje a Johan Cruyff

El Barcelona comercializará en la tienda del Camp Nou, a partir del 1 de agosto, la colección de ropa 'Gallina de piel', una línea elaborada para rendir homenaje al legendario exjugador y exentrenador holandés Johan Cruyff.

Según la entidad catalana, los diseños que ha preparado pretenden rendir tributo a Cruyff, el mítico entrenador del 'Dream Team',"a través de frases que llevan su sello y que transmiten sus conocimientos del fútbol y de la vida".

Entre otros artículos, el club pondrá a la venta camisetas con el lema 'Salid y disfrutad', la famosa frase que Cruyff dirigió en Wembley a sus jugadores en la charla previa a la final de la Liga de Campeones de 1992, en la que el Barça levantó la primera 'Champions' de su historia.

Los aficionados podrán adquirir también una réplica exacta de la camiseta amarilla con la banda diagonal de 1979 que llevaba Cruyff, con el número 9 a la espalda. La prenda está elaborada con el mismo tejido que la original (algodón) e incorpora el escudo de la época.

Esta iniciativa llega justo antes de la inauguración del Estadio Johan Cruyff (27 de agosto), situado en la ciudad deportiva que el club tiene en Sant Joan Despí (Barcelona), una instalación en la que disputarán sus partidos el Barça B y el primer equipo femenino.

😍👏 A very special vintage collection in tribute to the late, great @JohanCruyff 🔵🔴👕 https://t.co/stdteDxiUO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 30, 2019