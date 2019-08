Para Carioca Tigres lleva mano

Rafael Carioca se encuentra cómodo en el equipo de Tigres, por lo que busca alargar su permanencia en los felinos, a pesar de que aún le queda un año de contrato.

El brasileño destacó que su prioridad es seguir con los auriazules, aún y cuando ha tenido ofertas para emigrar del futbol mexicano.

“Llegó para platicar, a final de este torneo podría firmar un precontrato con otro equipo, pero la primera opción es Tigres”.

“Sobre mi permanencia, yo no sé, tengo un año de contrato y todavía no platicamos de renovación. Mi primera opción es jugar en Tigres por respeto, por todo lo que he logrado aquí.

"Si después dicen ‘ya no contamos contigo o vas a otro equipo’ no tengo ningún problema, pero mi primera opción siempre será Tigres. Por lo que ha hecho por mí, por mi familia, mi estancia en Monterrey y por respeto al escudo”, dijo el jugador amazónico.

Rafael Carioca llegó a los Tigres para el Apertura 2017 y está jugando su quinto torneo con los felinos en donde ya ha logrado dos campeonatos de Liga y uno más de Campeón de Campeones.

El torneo que más actividad tuvo fue en el Clausura 2018 en donde disputó mil 345 minutos. En los torneos que ha defendido la playera de Tigres ha colaborado con 4 goles entre Liga y Liguilla.

En cuanto al duelo contra Pumas del próximo domingo en la capital del país, su principal queja fue por el horario en que se disputa, asegura que afecta el espectáculo.

“Yo nunca había visto en mi vida, jugar a las 12:00 horas con la altura. Para el espectáculo es malo eso y para nosotros que estamos ahí es muy complicado. El partido se hace más lento, no podemos atacar mucho por estar muy cansados por altura y por el clima. En Toluca también está mal para jugar en ese horario”, dijo el centrocampista.

Sólo Pumas y Toluca juegan a las 12:00 horas en la Liga MX, y agregó que en invierno todavía es un horario que se puede jugar, pero no en el verano.

“Para ellos es más fácil porque están acostumbrados, pero tenemos que ir ahí y hacer lo mejor, sacar ventaja”, mencionó.

Discusión ente Gignac y Boy son cosas de futbol, asegura Carioca

Para Rafael Carioca la discusión que tuvieron André-Pierre Gignac y Tomás Boy son propias de la calentura del partido.

“Yo nunca había visto eso. Tomás Boy estaba contento porque estaba ganando, Gignac con la cabeza caliente porque estaba perdiendo, son cosas del futbol.

"Se cambia mucho de emociones, el calor del partido es una cosa normal, André tiene 20 partidos para superar la marca”, dijo el Carioca sobre el tema del pasado domingo.