Estar en el América es lo mejor que me ha pasado en mi carrera: Marchesín

Agustín Marchesín se despidió del América y aseguró que vestir la camiseta de las Águilas es lo mejor que le ha pasado en su carrera. Además, cree que el mejor para suplirlo es Guillermo Ochoa.

“Vestir esta camiseta es único y estar en el América es lo mejor que me ja pasado en mi carrera”, aseguró durante su última conferencia como jugador de los azulcremas.

"Uno se enamora del América, del día a día. Siempre trate de dar lo mejor de mi para aprovechar la oportunidad que se me dio”, comentó.

Marchesín reconoció que no conocía ese lado tan sensible que mostró cuando conoció que dejaría a las Águilas. "En lo personal me voy feliz, triste y estos días he llorado muchísimo. No conocí esta faceta de mí. Todo lo que he vivido es para bien. Me voy con tres títulos y a Miguel le tengo mucho cariño"

El argentino conquistó tres títulos con los azulcremas pero cree que no son suficientes para compensar lo que le dio el equipo. "Los tres campeonatos no alcanzan a devolver lo mucho que me ha dado este club. Cuando a uno lo contratan la meta es campeonar. Uno está en deuda siempre con el club que lo contrata. Pasé momentos increíbles, disfruté el venir a entrenar y creo que soy un afortunado. Estoy agradecido con todos los que laboran en el club”.

Agustín también agradeció que pudo estar en la Selección argentina. “Fue el club que me regresó a selección. Es imposible no enamorarse de este lugar. Es un lugar que nunca nadie quiere dejar. La afición te hace sentir en cada cancha que es el equipo más grande. Si no sales campeón es un fracaso. Gracias a todos los dirigentes por darme la oportunidad de vestir esta camiseta”, señaló.

Sobre su sucesor, espera que Guillermo Ochoa regrese al América, ya que sería lo mejor. "Memo sería la frutilla del postre. Es un arquero que ha dejado muchísimo y ojalá tome la oportunidad”, comentó junto a Miguel Herrera.