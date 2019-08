Corea del Sur demanda a CR7 por quedarse en la banca durante partido

Cristiano Ronaldo nuevamente se encuentra en problemas legales, esta ocasión junto a la Juventus, tras ser demandados por Corea del Sur, luego de que el atacante luso se quedó en la banca durante el partido amistoso que sostuvieron ante una selección de estrellas de la K League en días pasados.

Te puede interesar: Así marcha el medallero de México en los Juegos Panamericanos

Miles de aficionados coreanos esperaban con ansias el enfrentamiento, pues querían ver jugar totalmente en vivo a CR7, hecho que no sucedió, y molestó a infinidad de personas, incluidos los organizadores del choque, que presentaron una denuncia colectiva ante las autoridades, dado a que el trato había sido que el portugués debía jugar.

Oh Seok-hyun fue el abogado que presentó la denuncia contra el luso y la Juventus, siendo la denuncia colectiva, ya que al menos, dos mil personas, se unieron a ella.

Pese a lo ya mencionado, es poco probable que afecte al futbolista de 34 años de edad. Sí, la Juventus no cumplió con lo acordado; sin embargo, no fue un partido oficial, por lo que no podría tener repercusiones para ninguna de las partes involucradas.

TE RECOMENDAMOS