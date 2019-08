¡Blooper! Rafa Puente llama 'pobre cabrón' a Edgar Méndez en programa en vivo

Rafael Puente protagonizó un épico blooper durante la transmisión del programa de ESPN, Futbol Picante, del pasado jueves 1 de agosto, al llamar "pobre cabrón" a Edgar Méndez, jugador de Cruz Azul.

Te puede interesar: Vince Carter está empeñado en jugar una temporada más

El ex futbolista y ahora analista deportivo, creyó que se habían ido a corte comercial, dado a que David Faitelson así lo anticipó en la mesa, tras anunciar que este viernes tendrán la entrevista con el futbolista español. "Yo solo te digo una cosa. ¿Qué tiene qué ver la historia de Cruz Azul con la culpabilidad de este pobre cabrón", fueron las palabras de Puente al creer que se encontraban fuera del aire, hasta que sus compañeros le avisaron que seguían en vivo.

Las redes sociales no dejaron pasar el momento que protagonizó Rafael Puente, recordando la memorable frase: "¿Estamos al aire? avísenme" que realizó el conductor de noticias Marco Martínez Soriano, tras insultar a Joaquín López Dóriga y a Carlos Loret de Mola durante una transmisión totalmente en vivo de su programa.

Cabe señalar que el objetivo de Puente no fue insultar a Méndez, dado a que no habló mal de él, sino que señaló que el español no tiene la culpa de los 21 años que suma Cruz Azul sin levantar el título de Liga MX.

TE RECOMENDAMOS