Carlos Trejo anuncia que Adame jamás justificó suspensión de la "pelea del siglo"

Parece que la frase "no hay día que no llegue y plazo que no se cumpla" no tiene validez para este evento porqué, la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, misma que se supone se llevará a cabo a las 20:30 horas en Foro 360 el día de hoy se suspendió.

Como muchos saben desde semanas atrás, Adame adelantó que él no podría acudir a la pelea por el golpe que el “cazafantasmas” le hizo en el ojo con una botella pequeña de agua, ya que según su médico, tardaría en sanar alrededor de 90 días.

Pero a unas horas de que se llegue el momento del "tan esperado" enfrentamiento, Carlos Trejo dijo que el actor nunca pudo presentar el certificado médico que constatara la información, pero confirmó que le interpuso una restricción en su contra.