Juanfran, símbolo colchonero, nuevo refuerzo del Sao Paulo

Después de hacer oficial el fichaje del defensor brasileño Dani Alves, el Sao Paulo volvió a dar un golpe en el mercado y se hizo con los servicios del lateral derecho Juanfran hasta diciembre del 2020, quien acabó contrato el 30 de junio con el Atlético Madrid.

Así lo anunció la cuenta oficial del club paulista en las redes sociales, que junto a un video de bienvenida escribió "La casa de Juan".

"No me llamo Tokio pero cuando comencé a ver y a jugar al fútbol he visto en Japón un equipo que vestía de rojo, blanco y negro jugar el mejor fútbol del mundo y convertirse dos veces en campeón mundial", comenzó a relatar el futbolista de 34 años

"Nací y crecí en España, me hice futbolista y tuve la carrera más hermosa que podría soñar. Conquisté todo, conquisté el respeto. No me llamo Tokio, ni tampoco me llamo Madrid. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juanfran Torres y ahora soy 'Tricolor"", es lo que declara el español en el video de presentación.

El futbolista dio sus primeros pasos en el Real Madrid (2001-2005), posteriormente formó parte del Espanyol y del Osasuna hasta que finalmente en 2011 llegó al Atlético Madrid, club en el que conquistó dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

Con la selección española se consagró en la Eurocopa Sub-19 en Suiza (2004) y en la Eurocopa del 2012. A nivel local se quedó con la Copa del Rey cuando jugaba para el cuadro "Perico" (2006) y con el Atlético Madrid (2013). También tiene entre sus palmares la obtención de la liga de España (2014) y la Supercopa de España (2014).

Entre los pretendientes que existían para el defensor, el Chicago Fire de la MLS, buscaba hacerse de los servicios de Juanfran pero la oferta de Brasil lo atrajo más.

