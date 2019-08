Kevin Berlín afirma que los flojos también ganan

Con 18 años de edad, el clavadista mexicano, Kevin Berlín, se convirtió en la gran sorpresa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras conquistar dos medallas de oro, además de conseguir su pase para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Tras culminar su participación en la justa multideportiva, el juvenil compareció ante los medios de comunicación, afirmando que él se considera una persona floja; sin embargo, ésto no impidió en que ganara dos preseas doradas para México.

"Soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos, pero no soñaba con estar en Tokyo, por cosas que me han estado diciendo, de que 'tú no puedes', 'sólo ganas por suerte', 'eres muy flojo'. La verdad no sé porqué dicen que si eres flojo no puedes ganar algo. Yo soy flojo, me tienen que estar arriando", fueron las palabras de Berlín.

Kevin disputó sus primeros Juegos Panamericanos, teniendo un debut soñado. Ganó su primera medalla de oro en sincronizados en plataforma de 10 metros junto a Iván García, para después conquistar el metal individual en la misma prueba.

