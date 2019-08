La hija de Carlos Baldomir publicó un dura carta en su contra por abusar sexualmente de ella

Carlos Baldomir fue condenado a 18 años de prisión el pasado 31 de julio. Esto luego de que el tribunar determinara la sentencia para el ex campeón mundial de boxeo por haber abusado sexualmente de su hija. El tribunal dictaminó culpable al ex pugilista por "abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual gravemente ultrajado calificado", dicha determinación, desencadenó que su hija se abriera y decidiera publicar una dura carta en la cual explica lo vivido en aquel momento.

"No sé si escribiendo esto es lo mejor, tengo dudas, miedos, pero si de algo estoy segura es de que necesito hacerlo. El 29 de octubre de 2016 se realiza una denuncia en contra de mi progenitor. ¿Por qué le digo así? Porque para mí una persona como él no se merece el título de padre. Pero sin irme del tema, la denuncia se trataba de que Carlos Manuel Baldomir 'El Tata', abusó de mí, de su hija, de la que tendría que haber protegido, cuidado, amado", explica en el primer párrafo de su carta.

La dura carta de la hija de Carlos Baldomir tras ser abusada sexualmente por su padre. / @Infobae

La carta, también señala el alivio que dijo sentir la hija de Baldomir luego de la incertidumbre que se vivió en torno al tema. Además, con duras palabras, la menor de 17 años de edad dijo sentirse segura tras haber vivido momentos difíciles tras haber sido abusada por Baldomir.

"Después de 2 años y 8 meses, llegó el día de la sentencia, el gran día diría yo, en el cual lo condenan a 18 años de prisión. ¿Qué siento? Alivio, más fuerzas, más ganas de seguir con mi vida. No, esto no es algo que se festeja, porque no es lindo, esto no me da felicidad, pero sí tranquilidad de que gracias a mi valentía pude hablar. ¿Quién iba a creer que yo me podría enfrentar a una persona como él? al campeón mundial de boxeo", relató la joven.

Finalmente, la madre de la menor y ex esposa de Baldomir, también se pronunció al respecto, señalando sentirse satisfecha y "que la sentencia le pareció correcta", agregó Graciela Insaurralde.

