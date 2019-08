VIDEO: Messi 'ignora' a Antoine Griezmann; las redes explotan

El Barcelona venció 2-1 al Arsenal en duelo de preparación a la próxima campaña, choque que se desarrolló en la cancha del Camp Nou; sin embargo, más allá del resultado, Lionel Messi y Antoine Griezmann se robaron las miradas de miles al rededor del mundo.

Te puede interesar: ¿Cuánto ganarán los mexicanos que consiguieron medalla en Lima 2019?

Y es que el atacante francés salió de cambio al minuto 80, dirigiéndose a la banca, en donde saludó a sus compañeros que se encontraban ahí, Messi fue el último, y aparentemente se observa cómo ignoró a Griezmann, éste se sentó a un costado de él y no charlaron más.

Ante dicho filme, las redes sociales explotaron en contra del astro argentino, pues lo tacharon por la actitud que tomó con Antoine, catalogándolo como "soberbio", "mal compañero" y hasta "grosero".

El compañerismo de Messi… pic.twitter.com/KOwqqWY9rT — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) August 5, 2019

Pero muchos usuarios cayeron, pues no se dieron el tiempo de buscar el video completo, donde cierto es, Messi no saluda al francés, dado a que estaba volteando para otro lado, pero en cuanto se percata de ello, no duda en darle un pequeño golpe con su mano en la pierna, en modo de responderle el gesto.

Para los que dicen que Messi ignoró a Griezmann. pic.twitter.com/b6zTIBlYe3 — Sembouz (@Sembouz) August 5, 2019

Griezmann dejó en claro que para él es un honor jugar con el argentino, pues sabe de la capacidad con la que cuenta, por lo que verlo entrenar día a día y trabajar juntos, será un plus en su carrera profesional. Hasta el momento, Messi no se ha pronunciado respecto al reciente fichaje del conjunto catalán.

TE RECOMENDAMOS