Messi vence a Cristiano en el mejor gol del año de la UEFA

Lionel Messi ha ganado la votación del Gol de la Temporada organizado por UEFA.com gracias al lanzamiento de falta ante el Liverpool en partido de semifinales de la Copa de Europa jugado el 1 de mayo en el Camp Nou y que terminó con victoria azulgrana por 3-0.

