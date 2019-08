Míchel asegura que es muy pronto para desanimarse en Pumas

El español Miguel González "Míchel", técnico de los Pumas, consideró este lunes que es demasiado pronto en el Torneo Apertura 2019 para que su equipo se desanime luego de sufrir dos derrotas en sus últimos dos partidos.

Míchel presentó una alentadora pretemporada con tres victorias y un buen inicio de torneo con dos triunfos; sin embargo, su equipo ha extraviado el rumbo y cayó en casa ante Tigres y de visita contra "Xolos" de Tijuana.

"Nos sentimos mal y frustrados. El primer tiempo que dimos ante Tijuana el viernes pasado no corresponde a nuestras intenciones, queremos estabilidad, no somos un equipo que pueda resolver de forma individual los problemas", dijo el español en conferencia de prensa en Ciudad de México.

"Es pronto para desanimarnos y no lo permitiré, primero ante Potros UAEM (en la Copa MX) y luego contra Veracruz, ganaremos en el campo confianza", añadió.

El estratega aceptó que las dos derrotas le generan presión "con la que he vivido toda la vida y no es mala, al contrario, la siento benéfica".

Dijo que no sólo es que haya alguien diciendo que el equipo va bien "a veces se necesita que se nos exija, si no hubiera presión seríamos un equipo sin aspiraciones, me estaría aburriendo y no disfrutaría el trabajo de entrenador".

Míchel consideró que su equipo ha tenido un bajón anímico "más no futbolístico" luego de los tropiezos sufridos en sus recientes partidos, por lo que busca mejorar de manera inmediata esta semana.

Mientras trabaja en levantar a su equipo, Míchel reflexionó sobre lo que han cosechado hasta el momento y el objetivo que se presenta en lontananza para el cuadro de los felinos que es la clasificación a la liguilla.

"Me hago ilusiones por todos en el equipo. Tenemos que estar preparados y tomar con normalidad esto, seis puntos en cuatro partidos es bueno, podríamos tener más, pero también pudiéramos tener menos, es la realidad. Nuestro objetivo es liguilla, tendremos altibajos, pero esperemos que las horas bajas tarden en llegar, estamos en término medio y no sentimos optimistas".

Míchel, que ganó como entrenador dos veces la liga de Grecia, aseguró que se ha encontrado con un fuerte nivel competitivo en cuanto a los técnicos se refiere y pide que se valore al entrenador mexicano.

Pumas enfrentará este martes a los Potros por la Copa y Míchel espera que se note una mejoría en su equipo, "no veo a un equipo de Liga de Ascenso, es un rival y le quiero ganar, tiene que haber intensidad, la victoria sea contra quien sea saben deliciosas".