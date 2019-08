No inquieta a Salcedo criticas por expulsión

Las criticas que rodearon a Carlos Salcedo luego de ser expulsado ante Chivas no le quitan el sueño, pues el Titán asegura que no se toma en serio la polémica que hace la gente.

El Titán mencionó que no hace caso a las críticas del incidente en Guadalajara, pues asegura que tras la expulsión se refugió con su familia en el palco que habían rentado.

“Es un palco que yo renté con mi familia y al final, sin dar muchas explicaciones salgo expulsado. Me da mucha risa que eso es lo que vende en México.

"Muchos dicen que estaba tomando cuando no había ni un vaso de cerveza, pero vende más que se diga que estaba tomando, en ese aspecto estoy muy tranquilo”, mencionó tras el entrenamiento de Tigres en Zuazua.

Agregó que toma con humor las criticas de la gente, pues sabe que cometió un error pero que al mismo tiempo le llegará su revancha deportiva.

“La verdad me divierto, lo tomo por ese lado. Soy un ser humano común y corriente que se equivoca y no va a ser mi primera ni mi última expulsión y el futbol te da revanchas. Cada persona es libre de opinar lo que quiere y por eso no me tomo nada personal”, dijo.

Salcedo cumplió con dos partidos de suspensión por lo que ya esta listo para reaparecer con el equipo, en caso de que Ricardo Ferretti así lo requiera.

“Se me pasaron muy lentas las dos semanas, pero ya con muchas ganas de estar a la disposición de Tuca y muy satisfecho con los resultados que ha dado el equipo”, indicó.

Además mencionó que le equipo felino va mejorando con el paso de las jornadas, lo que es positivo para el equipo pues les da margen para preparar los siguientes partidos.

“El equipo va en escala y eso es lo que se busca partido tras partido. Cuando sacas un buen resultado tienes mejor margen de maniobra en la semana. Tres victorias en cuatro partidos son muy buenos”, declaró.

Salcedo reconoció que la zaga defensiva está haciendo un buen trabajo por lo que no tiene seguro su regreso al cuadro titular.

“Todos trabajamos semana tras semana para poder estar en el once titular y al final acato órdenes y con las personas que tengo que estar bien, son con los entrenadores”, dijo.