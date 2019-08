Tomás Boy rechaza que el VAR ayude a Chivas

Durante los últimos días ha crecido la polémica alrededor de Chivas y el VAR. Las decisiones arbitrales revisadas en video ha sido a favor del Guadalajara en partidos recientes. Sin embargo, el técnico rojiblanco, Tomás Boy, rechazó tajantemente que los silbantes estén ayudando a su equipo. Asegura que la herramienta está ahí, pero para auxiliar el trabajo del silbante.

“Para que haya penales necesitamos hacer las jugadas, que han sido extraordinarias, por eso se provocan los penales. Tal vez la jugada del córner es muy explícita y el árbitro no la vio, pero para eso esta el VAR, para ayudar al arbitro. Ese es el objetivo ayudar al árbitro, no ayudar a los equipos. Si un equipo es beneficiado por la decisión del VAR, no tiene que ver con ayuda, sino otra cosa. El VAR está para ayudar al árbitro”, explicó este martes.

“Como en Puebla: es increíble que el árbitro no viera la patada de cárcel de Cavallini que debió ser expulsado antes, por una patada al ‘Pocho’, le pego a cinco jugadores antes de ser expulsado. El VAR resultó una ayuda para el árbitro porque estando a dos metros no vio la patada de Cavallini a López. Es una patada de cárcel por Dios, la vieron las personas del VAR y el VAR ayudó al árbitro a resarcir su poca visión. Pero el VAR sólo ayuda al árbitro nada más, que salga beneficiado un equipo u otro, no tiene que ver”, agregó el técnico de Chivas.

¿'Ayudadita' para Chivas?🤔 ¡No, señores!🚫 Ojo a las declaraciones de Tomás Boy👇 pic.twitter.com/g7RtFoL2sU — Publisport México (@Publisport_MX) August 13, 2019

De forma tajante, Tomás Boy rechazó que Chivas sea favorecido por el videoarbitraje, como muchos aseguran. “No, no me molesta, cada quien tiene su opinión. Hay gente que opina sin que le pregunten y todo se toma de quien viene. Cada quien tiene su opinión y a veces uno cree que su opinión es importante. El VAR ha ayudado al árbitro en este caso y nosotros hemos sido favorecidos por su decisión pero no tiene nada que ver que nos ayuden, porque las jugadas son clarísimas. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, sentenció.

“No me quejé del primer gol de Santos (3-0 perdió Chivas), que el árbitro marca primero tiro indirecto y después baja la mano. No le hizo saber a mis jugadores que era tiro indirecto, el tipo tira y el árbitro nos dice que si no la toca el portero no era gol, pero debió levantar la mano. No lo hizo y no me quejé, hago referencia cuatro partidos después. ¿Entonces, favorecer? No. El VAR ayuda al árbitro que se le pasan las jugadas, no las ve o no las quiere ver. Hay árbitros que no les gusta el VAR, pero no tiene que ver con favoritismos, desde mi punto de vista. Así encontramos otras decisiones, Peralta hace un golazo, pero gracias al VAR no nos ayudaron y lo anularon. Le ayudaron al árbitro para determinar que fue un offside, pero fue un golazo. Entonces, unas por otras”, sentenció.

