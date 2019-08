Estaban Gutiérrez alaba el nuevo modelo para mantener le GP de México

El mexicano Estaban Gutiérrez señaló que le gusta el nuevo modelo con el que se logró que el Gran Premio de México de la Fórmula 1 se siga llevando a cabo en nuestro país.

"Me da gusto este modelo que no compromete mucho al gobierno pero a la vez se tiene el apoyo de la iniciativa privada para que siga permaneciendo. Esa unión entre gobierno y la iniciativa privada es muy positiva porque estamos viendo que tiene una gran importancia y esperemos que se puedan dar mucho más alianzas entre gobierno e iniciativa privada porque si se trabajan juntos no solamente en deporte, es importante para nuestro país a nivel económico ese tipo de alianzas en todos los niveles”, declaró al portal Infobae.

Gutiérrez también expresó su felicidad de que la carrera siga por tres años más ya que es benéfica para México tanto en lo deportivo como en lo turístico.

"Estoy súper contento, cuando me enteré de la noticia realmente sentí un alivio porque es un evento que teníamos que mantener en México, un evento, si no es que el más importante a nivel deportivo, con una derrama grande para nuestro país de diferentes maneras, es un gran atractivo turístico donde se muestran muchos rasgos culturales que comparte mucho de nuestro país hacia afuera como promoción para que tengamos un incremento turístico importante”, señaló.

La continuidad del GP de México estuvo en riesgo después de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que no invertiría dinero como lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, un grupo de empresarios se unieron para mantener la Fórmula 1 en México sin financiamiento público; por lo que el pasad 7 de agosto se firmó un nuevo contrato por tres años (de 2020 a 2022).