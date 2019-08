Mike Tyson revela cuánto gasta mensualmente en marihuana

Mike Tyson nuevamente dio de qué hablar. El ex boxeador estadounidense reveló la gran cantidad de dinero que gasta mensualmente en marihuana. En el podcast 'Hotboxin with Mike Tyson' que realiza junto al ex jugador de la NFL, Eben Britton, aseguró que la cifra ronda entre los 40 mil dólares.

Te puede interesar: Zague rompe el silencio tras 'pack' filtrado

"¿Cuánto fumamos al mes? ¿Alrededor de 40 mil dólares?", le preguntó el ex campeón de los pesos pesados a su amigo. "No sé, fumaremos 10 toneladas al mes", respondió Britton.

Tyson emprendió un negocio de marihuana en California, estado que legalizó su consumo para uso recreativo a principios de 2018. Desde entonces, ha sido la imagen de distintas campañas.

El estadounidense adquirió 16 hectáreas -aproximadamente- de tierra fértil en California, que utiliza para plantar cannabis, y así exportar la marihuana, en donde vio un negocio viable en Estados Unidos. "Quiero tener la compañía más grande del mundo", señaló.

TE RECOMENDAMOS