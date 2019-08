Nico Castillo manda mensaje a los antiamericanistas

El América perdió ante el Atlanta United (3-2) y no pudo quedarse con la segunda edición de la Campeones Cup. Las burlas no se hicieron esperar contra las Águilas por lo que Nicolás Castillo le mandó un mensaje a todos los detractores del club azulcrema.

El golazo que le marcó Gignac a Ochoa en Francia

Revelan posible causa de muerte de Emiliano Sala

A través de Instagram Stories publicó una imagen en la que señaló que por fin le volvió el internet a los que antes no decían nada y que al final de cuentas les gustaría estar jugando por estos títulos, pero como no ganan nada no pueden disputarlos.

El atacante cerró su mensaje con una frase para todos los antiamericanistas: “Me la P…. P….”.

Instagram

América disputó la Campeones Cup después de vencer a Tigres en el Campeón de Campeones de 2019, mientras que el Atlanta United es el actual monarca de la MLS.

La primera edición de esta copa la disputaron el Toronto FC y Tigres, siendo los felinos los vencedores.