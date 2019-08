Ex piloto de NASCAR sufre accidente aéreo junto a su familia y salen ilesos

El excorredor de NASCAR Ralph Dale Earnhardt Jr., su esposa y su hija sufrieron un accidente aéreo luego de que el avión en el que viajaban se saliera de la pista en el aeropuerto de Elizabethton (Tennessee, EE.UU.) y se incendiara.

Earnhardt y su familia resultaron ilesos pero fueron trasladados de inmediato a un hospital para ser evaluados. Earnhardt sufrió cortes y quemaduras leves.

En el avión se encontraba, también, una persona que aun no se ha identificado y el perro de la familia.

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, emitió un comunicado: “Un Cessna Citation se salió al final de la Runway 24 (la pista) y se encendió luego de aterrizar en el aeropuerto municipal de Elizabethton, Tennessee a las 3:40 pm, hoy. Las indicaciones preliminares son que los dos pilotos y tres pasajeros estaban a bordo. Oficiales locales comunicarán sus nombres y su condición”.

La hermana de Dale, Kelley Earnhardt, confirmó a través de Twitter los hechos y aseguró que todos los que iban en el avión privado se encuentran a salvo, incluyendo a los dos pilotos.

I can confirm Dale, Amy & Isla along with his two pilots were involved in a crash in Bristol TN this afternoon. Everyone is safe and has been taken to the hospital for further evaluation. We have no further information at this time. Thank you for your understanding.

— Kelley Earnhardt (@EarnhardtKelley) August 15, 2019