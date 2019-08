Bajo el marco: Los técnicos de moda

Acercándonos al primer tercio del torneo Apertura 2019 es curioso ver cómo han cambiado las opiniones sobre los directores técnicos de la LIGA MX…

Y es que hoy con el gran arranque del líder SANTOS LAGUNA, cualquiera habla bien del trabajo de Guillermo Almada, pero en abril, hace cuatro meses, cuando asumió el timón de los Guerreros, por desconocimiento nadie daba un peso por el estratega uruguayo, que solamente ha perdido 1 de 7 partidos dirigidos en liga con los de la Comarca…

La apuesta de Alejandro Irarragorri va por buen camino como en su momento sucedió con Pedro Caixinha, quien con buenos resultados y un novedoso estilo de trabajo, rápidamente se ganó a la afición Albiverde, pero hoy el portugués es criticado e incluso hasta repudiado por algunos sectores de la tribuna cementera, que ya no lo ven como el indicado para romper el largo ayuno de títulos de la máquina del Cruz Azul…

Otro caso es el de Víctor Manuel Vucetich, sorpresivo sublíder del actual certamen con los Gallos y a quien nuevamente los “grandes expertos” llaman REY MIDAS, pero recuerden que al terminar el torneo pasado en el lugar 17 con el Club Querétaro, esos mismos que hoy le aplauden le consideraban irrespetuosamente OBSOLETO y PASADO DE MODA…

Del mismo modo no falta quienes ya desde ahora descalifican a Nacho Ambriz para pelear por la corona con León, ese equipo con el que alcanzó la cifra récord de 13 victorias consecutivas, pero que no ha tenido un buen inicio de competencia, como si lo tuvo en su momento como esmeralda Javier Torrente, quien ligó 9 juegos sin derrota en su primer torneo con aquella camisa de la SUERTE que nunca se quitaba para dirigir, pero que ahora no le sirve de nada en Morelia, donde el argentino solo ha ganado 2 de 12 duelos…

Ni que decir tanto de Gabriel Caballero o Luis Alfonso Sosa, los dos más recientes técnicos campeones de la Liga de Ascenso, HEROES en su momento tanto en Tapachula (con el que fue campeón) como en San Luis, pero que ahora resulta que no son vistos con la capacidad suficiente para mantener tanto a los Bravos de Juárez como a los potosinos en el máximo circuito…

Y así hay muchos ejemplos de que también entre los entrenadores cuenta mucho el PRESENTE y que las buenas rachas hay que alargarlas lo mas posible para seguir de MODA, algo que hasta un monstruo de los banquillos como José Mourinho está padeciendo en Europa, donde solo equipos no tan poderosos lo han buscado por su forma de ser, algo muy similar a lo que le ha sucedido recientemente con el polémico Ricardo La Volpe, quien siendo muy capaz, no ha entendido que para seguir de moda no puede vivir ni hablar solamente del pasado…

Casos aparte, por lo menos ahora, son los de Ricardo Ferretti y Miguel Herrera, que parecen hechos para Tigres y América respectivamente, sobre todo porque EL TUCA y EL PIOJO han encontrado directivas exigentes pero congruentes y decididas a darle continuidad a los proyectos de ambos estrategas, con resultados que saltan a la vista.

Pese a todo y como el futbol es muy dinámico, habrá que realizar otro análisis por ahí de la fecha 10 y seguramente muchas cosas habrán cambiado, muchos técnicos habrán PASADO DE MODA y otros ocuparán sus lugares….

