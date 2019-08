Futbolista uruguayo pidió perdón tras subir una foto celebrando en Auschwitz

Rodrigo Salazar, jugador que recientemente cumplió 21 años de edad y que juega para el Corona Kielse de la liga polaca, decidió pasar su cumpleaños en Auschwitz, lugar en el que subió una fotografía celebrando un año más de vida, sin saber que dicha imagen le traería graves consecuencias, entre las que destacaron una gran cantidad de insultos en los que le obligaban a borrar dicha publicación.

El error que cometió Salazar fue postear una imagen en la que se le ve parado en el lugar que solía ser un campo de concentración Nazi. Dicha publicación estuvo acompañada de emojis de fiesta y celebración, lo cual desató el enojo de cientos de internautas que obligaron al uruguayo a bajar la publicación de inmediato.

Tras este suceso, Rodrigo Salazar ofreció disculpas a través de su cuenta de Instagram, argumentando que no saber exactamente lo que representaba estar en dicho lugar, por lo que de inmediato borró la foto publicada al inicio y se comprometió a hacer una donación con causa tras el penoso momento que vivió.

"Tengo que disculparme por la foto que publiqué en Instagram en donde se me ve parado en la puerta de Auschwitz. No era mi intención insultar a las víctimas del campo de concentración. No sabía exactamente dónde me encontraba. Me siento avergonzado de mi acto porque ahora sé qué sucedió detrás de esas puertas. Borré mi foto y haré una donación a una fundación de víctimas de Auschwitz. Quiero disculparme por todos los que se sintieron ofendidos", comentó el uruguayo de 21 años de edad.

Te puede interesar: Según el GM de Rockets, James Harden es mejor anotador que Michael Jordan