Muere José Ángel 'Mantequilla' Nápoles a los 79 años

El presidente del Organización Mundial de Boxeo (OMB) Mauricio Sulaimán, dio a conocer que el pugilista cubano naturalizado mexicano, José Ángel Mantequilla Nápoles perdió la vida esta tarde a los 79 años en compañía de su familia en la Ciudad de México.

EX JUGADOR DE MANCHESTER UNITED SE SUICIDÓ POR LA LESIÓN QUE LO ALEJÓ DEL FUTBOL

Sulaimán lamentó en su cuenta de Twitter la muerte de Mantequilla, quien desde hace varios años padecía alzhéimer y además era diabético, lo cual fue complicando su salud y finalmente no logró ganar la ultima batalla.

Considerado uno de los mejores pesos welter de la historia del boxeo, Mantequilla vivió sus últimos años en medio de las carencias, con desnutrición y varios problemas de salud que se fueron agravando con el tiempo.

De origen cubano pero naturalizado mexicano, José Ángel Nápoles nació el 13 de abril de 1940 y tuvo una carrera llena de éxitos en su país, al menos hasta 1959 cuando Fidel Castro llegó al poder en Cuba prohibiendo el boxeo profesional. Esto orilló a Nápoles a emigrar a México donde encontró una carrera plagada de brillo.

Campeón welter por el OMB y el AMB, Mantequilla hizo la defensa de sus títulos en 15 ocasiones, con siete victorias por nocaut.

Fue en 1974 cuando subió al ring ante el argentino Carlos Monzon, quien era campeón mundial de peso mediano, y en el sexto round se impuso a Nápoles. Aunque la controversia se generó cuando Mantequilla alegó que un pulgar del guante de Monzón lo había dejado ciego al ser insertado en su ojo.

En 1984 Mantequilla Nápoles fue ingresado al Salón de la Fama del Boxeo y en 1990 lo hizo al Salón Internacional del Boxeo.

Actúo en una película junto a El Santo en: Santo y Mantequilla Nápoles en la venganza de la Llorona en 1974.

The great hall of fame WBC welterweight champion is now champion for eternity , he passed but did it with his loving children by his side long live Jose Mantequilla NAPOLES @WBCBoxing @BoxingHall @mexico pic.twitter.com/YJt0L1dHjt

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) August 16, 2019