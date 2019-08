Caín Velásquez continuará en la lucha libre

Luego de su debut el pasado 3 de agosto en la Triplemanía XXVII, Caín Velásquez continuará su carrera en la lucha libre, o al menos, así lo hará por los próximos dos meses, donde ya tiene compromisos confirmados con la AAA.

De acuerdo con la información de ESPN, el ex campeón de peso completo de UFC, tendrá dos luchas en Estados Unidos. La primera se realizará el 15 de septiembre en el Hulu Theatre del Madison Square Garden de New York, mientras que la segunda será el 13 de octubre en The Forum en Inglewood, California.

Caín dejó buenas impresiones en la reciente Triplemanía, evento en donde mostró grandes habilidades ante más de 18 mil aficionados en la Arena Ciudad de México, y no se esperaba menos, pues el luchador de 37 años de edad se alistó meses atrás para su presentación oficial como luchador profesional.

