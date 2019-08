Khabib quiere que McGregor vaya a la cárcel tras golpear a un anciano

Un nuevo episodio de rivalidad entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor está por empezar. Y es que recientemente el peleador irlandés dio de qué hablar tras golpear a un anciano por negarle un trago en el interior de un bar. Ahora unos días después, el peleador ruso criticó duramente a 'The Notorious' y pide que el gobierno aplique un duro castigo en su contra y que vaya a la cárcel.

"Este tipo de personas merecen ir a la cárcel, este sujeto no tiene clase, no tiene respeto. Esto es muy malo para el deporte. Hay algunas cosas que ha hecho bien para el deporte, pero justo ahora se volvió loco, perdió la cabeza. El gobierno debe castigarlo, esa es mi opinión. No puedo entender cómo pudo golpear a un hombre mayor", explicó Khabib en un video para TMZ.

Estas declaraciones del peleador ruso que venció a McGregor hace casi un año, podrían desencadenar una nueva guerra de declaraciones entre ambos. Pues cabe señalar que el deseo del irlandés es obtener su revancha ante Nurmagomedov.

Por lo pronto, tentativamente Khabib se perfila para regresar a los octágonos el próximo 7 de septiembre en el UFC 242 ante Dustin Proirier, tras la larga sanción por los hechos ocurridoa ante Conor McGregor.

