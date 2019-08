Romelu Lukaku responde a sus críticos: 'No esta mal para un chico gordo'

Romelu Lukaku, nuevo jugador del Inter de Milán, ha querido responder a las críticas a través de sus redes sociales. El delantero belga mostró su poderío físico para acallar a aquellos que le decían que estaba pasado de peso.

Lukaku ha sido uno de los fichajes del verano. Decidido a abandonar el Manchester United, encontró un destino en los planes de Conte, en el Inter de Milán. Los italianos apostaron fuerte por él para que conformara la delantera del conjunto 'nerazzurro'.

El nuevo atacante del conjunto italiano, sin embargo, no ha tenido unos inicios fáciles en Milán. Varios aficionados le acusaban de estar algo pasado de peso, algo que ha atraído la atención del propio jugador.

Además, tras la finalización de su movimiento, Gary Neville sugirió que United había tomado la decisión correcta de vender a Lukaku, quien había encontrado la red 42 veces en 96 juegos para los Red Devils, calificándolo de "poco profesional" y "con sobrepeso". Neville tuiteó: "¡Admitió que tenía sobrepeso! ¡Tiene más de 100 kg! ¡Es un jugador del Manchester United! "Marcará goles y le irá bien en el Inter de Milán, pero la falta de profesionalismo es contagiosa".

