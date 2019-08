Estrella de la NFL pierde la vida en accidente automovilístico

El corredor estrella de la Universidad de Texas, Cedric Benson, habría muerto en un accidente de dos vehículos en Austin, según información en el sitio web Austin American-Statesman. El estadista estadounidense atribuyó información sobre la muerte de Benson a familiares y amigos. CBS, informó en su sitio web que el accidente del sábado por la noche involucró una motocicleta y una minivan, y que los médicos declararon a un hombre y una mujer de 30 años muertos en la escena.

Otras dos personas rechazaron el transporte al hospital. El informó también cita a un portavoz de las fuerzas del orden público, quien dijo que la motocicleta viajaba hacia el oeste por Ranch-to-Market Road 2222 cuando golpeó la minivan blanca que estaba llegando a la carretera. Las dos personas que murieron en la escena estaban en la motocicleta, dijo el portavoz.

FINAL: Auto v Motorcycle at ~5600 blk Mount Bonnell Rd; #ATCEMSMedics advising 4 total patients – 2 adult patients, ~30's Male & 30's Female declared Deceased On Scene & 2 adult patients with non-life-threatening injuries will be non-transports. Expect extended road closures.

— ATCEMS (@ATCEMS) August 18, 2019