Jose Mourinho llora porque extraña dirigir

José Mourinho dejó ver su lado más sensible durante una entrevista en la que derramó una lágrima al reconocer que extraña dirigir a un equipo.

El técnico portugués señaló que no puede disfrutar de su tiempo libre debido a que echa mucho de menos los banquillos. "Es algo serio. Ahora que estoy en paro. Y en lugar de disfrutarlo, no puedo hacerlo. Lo echo de menos. Extraño el futbol, la adrenalina, el campo, mi trabajo. El futbol es futbol”, declaró a La Gazzetta del Sport.

¡INCREÍBLE! 😭 José Mourinho se puso a llorar en plena entrevista al decir que extraña al futbol. ¿Qué les parece? 😲pic.twitter.com/PpPNeGzb9H — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 18, 2019

Mourinho dijo que no está cerrado a nada y que por el momento está aprendiendo alemán. "En este momento, estoy estudiando alemán. No sabía este idioma. Hablo inglés, español, portugués, francés e italiano. No excluyo nada, ni siquiera Alemania", compartió.

El último equipo que dirigió The Special One fue el Manchester United, del cual fue despedido en diciembre de 2018 debido al mal paso por el que atravesaban los Red Devils. Por lo mientras se desempaña como comentarista en Sky Sports, para los juegos de la Premier League.