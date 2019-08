Youtuber denuncia agresión en tribunas, en el León-Chivas

Un youtuber denunció a través de sus redes sociales que él y sus amigos fueron agredidos dentro del recinto, luego del partido entre León y Chivas en el Estadio Nou Camp de la Jornada 5 de la Liga MX.

Primero, un usuario de Twitter bajo el nombre de Playeras de Chivas compartió un video donde personal de seguridad desaloja al youtuber conocido como Ivansfull, al comediante Daniel Sosa y a otros aficionados de Chivas que los acompañaban. "Y así sacan del estadio de León al Youtuber “Ivansfull” por aventar cervezas y escupitajos.

Y así sacan del estadio de León al Youtuber “Ivansfull” @serch_pr por aventar cervezas y escupitajos. La cerveza cayó al Tilón Chávez y familiares, lo que prendió a los aficionados. pic.twitter.com/7WVOK5wAqf — Playeras de Chivas (@JerseysCDG) August 18, 2019

La cerveza cayó al Tilón Chávez y familiares, lo que prendió a los aficionados", escribieron a través de Twitter.

Ante ello, Ivansfull respondió: "antes de hablar, me gustaría que verifiques tu información. A MI ME AGREDIERON, a mi me aventaron cerveza, Daniel Sosa y yo no HICIMOS ABSOLUTAMENTE NADA".

¡NO PUEDE SER!🤬 Aficionados del @clubleonfc agredieron a @serch_pr y a @danielsosafado durante el duelo ante Chivas, y la seguridad sacó del estadio a las víctimas, y no a los agresores🙄pic.twitter.com/64YXSLMjSo — Publisport México (@Publisport_MX) August 18, 2019

Posteriormente, fue el mismo joven quien compartió en su cuenta de Twitter un video donde se aprecia que él sostiene una conversación con Daniel Sosa cuando les avientan cerveza. Más tarde, explica en su mismo video que los desalojaron del estadio siendo que ellos fueron los que recibieron la agresión. Finalmente, el comediante de Stand Up, Daniel dice estar indignado y menciona que "esa es la diferencia entre equipo grande y equipo chico".

