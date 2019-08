VIDEO: Aficionados del Union Berlin recuerdan a familiares fallecidos tras debut en la Bundesliga

El futbol es un deporte que se vive con pasión y entrega, sobre todo en las tribunas, pero sobre todo hay público que le es fiel a su equipo, aunque este no sea el mas laureado o el más famoso, es por eso que, en la jornada 1 de la Bundesliga vivió uno de los momentos mas emotivos en a cancha del Union Berlín

Aficionados del equipo recién ascendido quisieron recordar a aquellos familiares y amigos que ya fallecieron y no pudieron estar presentes este día para ver el debut de su equipo en la Bundesliga.

An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite 🔴⚪ pic.twitter.com/WjukPci5qR

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 18, 2019