Checo Pérez se podría retirar de la F1 en 2021

Sergio Pérez, piloto de Racing Point, contempla la posibilidad de retirarse de la Fórmula 1 si en los próximos dos años no logra pelear por podios con mayor frecuencia.

"Nunca se sabe, pero me digo a mí mismo que si para 2021 no estoy luchando por podios y no veo que voy a tener esa oportunidad, entonces no estaré aquí más tiempo. Pero somos realmente optimistas y queremos hacerlo bien en los próximos años”, declaró el mexicano al medio Racer.

Checo Pérez está negociando su renovación con la escudería Racing Point, como lo hace cada año, pero aseguró que otros equipos le han buscado.

"Al final siempre termino quedándome, pero estoy contento de que otros equipos hayan venido y preguntado y haya habido algún interés por ahí. Mi principal prioridad será quedarme. Si puedo tener éxito, estaré encantado; si no, entonces veremos qué sucede”, compartió.

La temporada 2019 no ha sido la mejor para el Checo Pérez, no consiguió subir al podio en las 12 carreras que se han llevado a cabo y no sumó puntos en la últimas ocho.