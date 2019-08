Stone Cold: "Me cagué encima durante una pelea contra Yokozuna"

Steve Austin, quien es una leyenda de la WWE, reconoció su mayor secreto de su época como luchador y es que en el programa 'Hot Ones' de 'First We Feast' confesó que durante una pelea en la década de los 90 ante Yokozuna, se hizo del baño encima.

"Me cagué encima durante una pelea contra Yokozuna en Sudáfrica. Cuando me levantó y me golpeó, sucedieron cosas. Afortunadamente llevaba el uniforme negro", explicó Austin.

Además, Stone Cold, reveló que debió hacerlo precisamente en esa pelea, ya que previo a su enfrentamiento ante Yokozuna tuvo un cambio de dieta, el cual lo perjudicó a la hora de estar encima del cuadrilátero.

"Tenía que hacerlo. muchas veces, cuando se hacen viajes internacionales y hay un cambio de dieta, estas cosas suceden. Al final me dieron una paliza, caminé hacia la parte de atrás y me duché", aseguró con humor.

