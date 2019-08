VIDEO: La emotiva reacción de un niño al entrar por primera vez a un estadio

La jornada 2 de la Premier League nos ha regalado un gran número de emociones. Sin embargo, una de las más emotivas se dio en el juego en el que el Everton recibió en casa al Watford, enfrentamiento que representó la primera vez que un pequeño aficionado de los 'Toffees' asistió a Goodison Park, casa del equipo de Liverpool, Inglaterra.

A través de las redes sociales se viralizó el video en el que se muestra como el pequeño aficionado entra por primera vez al estadio y se lleva una gran sorpresa, ante esto reacciona de manera emotiva y afirma que le gusta.

A young Everton fan sees Goodison Park for the first time 😍 pic.twitter.com/j1zxfDE2Nw

— ESPN UK (@ESPNUK) August 19, 2019