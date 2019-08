Muere jugador de rugby de 20 años tras debutar como profesional

Una trágica noticia llegó al mundo del deporte. Con tan sólo 20 años de edad y a unas horas de haber debutado profesionalmente, Archie Bruce, jugador de rugby, perdió la vida durante la concentración con su equipo.

Y es que el juvenil inglés fue hallado sin vida en la habitación de un hotel ubicado en Francia, donde se alojo junto a su equipo, aunque hasta el momento, se desconoce la razón del lamentable fallecimiento.

Bruce jugó 30 minutos con su equipo, el Batley Bulldogs, en la derrota por 46-0 frente al Touluse de la Championship. "Su equipo confirmó y lamentó la pérdida de el jugador. "Estamos devastados por anunciar el fallecimiento de nuestro joven jugador Archie Bruce (20), que fue encontrado en la habitación de su hotel temprano esta mañana, habiendo debutado contra Tolouse ayer por la noche. La familia inmediata de Archie ha sido informada", escribieron mediante su cuenta de Twitter.

We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.

Archie’s immediate family have been informed……cont pic.twitter.com/I8eVcbY8OX

— Batley Bulldogs RLFC (@BatleyRLFC) August 18, 2019