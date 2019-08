VIDEO: ¡Una ardilla asustó a los jugadores de los Twins de Minnesota!

En el duelo disputado en el Target Field entre los Chicago White Sox y los Minnesota Twins, se dio la peculiar visita de una ardilla en el primer inning. Los aficionados que asistieron al encuentro inmediatamente comenzaron a aplaudir en el momento en que los jugadores en el terreno de juego se percataron de la presencia del pequeño animal.

El momento más curioso de la presencia de la ardilla en el campo de juego se dio cuando la ardilla corrió hacia la zona del dugout y asustó a algunos de los jugadores de los Twins de Minnesota.

Sano wanted no part of that squirrel 😂

Twins-White Sox game was delayed because a squirrel was going nuts in the dugout

(via @Cut4)pic.twitter.com/eRMEZjVsMI

— Bleacher Report MLB (@BR_MLB) August 20, 2019