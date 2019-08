Mexicana Erika Kaiser gana bronce en triatlón en los Juegos Mundiales para Trasplantados

View this post on Instagram

¿Qué pasa sí caemos? …. no tienes ni que pensarlo: TE LEVANTAS . A veces no es tan fácil, otras lleva más tiempo, algunas ocasiones necesitamos de alguien más para hacerlo … pero lo que sí es un hecho es que todo es temporal y TE LEVANTAS . Mi recuperación ha ido muy bien… la condición física y los hábitos nos ayudan mucho y citando a mi doctor : “ las ganas que tienes de ir a @worldtransplantgames son bestiales” La única diferencia es que se me presentó este evento que también fue un alto . Y ha movido muchas cosas a mi alrededor que tal vez antes no tenía tan claras . Mucho aprendizaje … poco a poco. (Más una placa y cinco tornillos 😉 ) Y nuevamente me da la oportunidad de ser agradecida… y con todas las ganas por delante para mis segundos juegos para trasplantados compitiendo en triatlón por México. 🇲🇽 Quiero agradecer muy especialmente a @nicole_somer, gracias a ella estoy en las mejores manos con un equipo médico top y porque siempre ha estado ahí para mi. Gracias @fabiolaortizrg Por impulsarme tanto 💗 gracias @picofitness por ser parte de esa determinación y siempre exigirme más. @juanluisrpons Gracias porque mi recuperación ha sido a más niveles … y disfruto mucho del proceso de lo que viene ( ya casi Les vamos a decir) Y por supuesto a mis patrocinadores que en todo momento me han apoyado @electrolitoficial @fund_carlosslim @commandostudio @nikeswim @clubmundetoficial @cuadro.cc @aracalderon @jemikassin @sara_hadid1 @nutrisamx @masterclass_photographers gracias @ren68 por ser la mejor !! Gracias @patricia.garciadiaz y @juanma_carbajosa por cuidarme y enseñarme a crecer.