Nico Sánchez se queda dos años más en Monterrey

Nicolás Sánchez confirmó que extendió el contrato dos años más con la Pandilla, mismo que finalizaría este próximo diciembre.

VIDEO: Futbolista sufre escalofriante fractura de brazo durante partido

¡Se casa! Daniella Chávez muestra anillo de compromiso

“El objetivo es seguir siendo competitivo en lo personal, ayudar al club a estar en los primeros lugares. Estos dos años son un premio y voy a seguir luchando por seguir siendo merecedor de vestir esta camiseta”, mencionó.

Sánchez se ha ganado el aprecio del público por su manera de defender la playera además de tener gol, pues con Rayados acumula 27 dianas.

“Trato de seguir con los pies en la tierra, me llega todo el cariño de la gente, pero hace que yo siga estando a este buen nivel y no me permita creerme nada o creerme en algo que no soy.

“Me gusta, me da alegría. Ojalá pueda seguir aportando goles, no era un objetivo. Hoy estoy en esa posición y espero seguir marcando”, dijo.

Disfruta Nico enfrentar a Santos

Para Nicolás Sánchez es motivante enfrentar a Santos, un equipo que disfruta enfrentar por lo complicado que es jugar en la Comarca Lagunera.

El defensor de los albiazules mencionó que los Guerreros es un equipo que propone por lo que se torna complicado, sin embargo, saldrán con todas sus virtudes.

“Con Santos siempre se dan partidos difíciles. Se disfrutan estos partidos, siempre propone Santos en cancha de ellos y la nuestra.

“(Santos) va intentar ahogarnos como siempre, vamos con todas nuestras virtudes y esperamos estirar la racha (de triunfos) un poco más”, dijo antes del entrenamiento en El Barrial de este miércoles.

Rayados se ha ido acoplando al estilo que quiere Diego Alonso y se notó un poco más el avance de los jugadores en el duelo contra Toluca, por lo que tratarán de salir jugando de la misma manera.

“No define nada pero si es importante seguir creciendo, en el último partido se mostró un crecimiento, es difícil jugar de la misma manera y sí se puede mejorar, también enfrentamos un equipo golpeado, sabemos que podemos ganarle si hacemos un buen partido y estaríamos posicionándonos en el lote de arriba, que es lo que queremos”, mencionó.

Rayados va tomando vuelo en el torneo con tres victorias al hilo por lo que suma nueve puntos en el torneo. En tanto Santos ocupa el tercer lugar general con 12 unidades, pero acaba de perder el invicto contra Necaxa en la fecha 5.

La rivalidad de Rayados y Santos aumentó en la década pasada, pues ambos equipos se enfrentaron en finales de Liga de Campeones de Concacaf y en la Liga MX.

Ambos equipos cerrarán la cartelera del viernes cuando se midan en punto de las 21:00 horas en el TSM por los tres puntos de la fecha 6