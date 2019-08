Guillermo Ochoa debutará con América frente a Tigres

La espera está a punto de finalizar. Guillermo Ochoa por fin debutará con las Águilas del América, y lo hará este sábado, dentro de la jornada 6 frente a los Tigres de la UANL, en el choque que se desarrollará en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Te puede interesar: Maradona elogia fichaje de Chucky Lozano al Napoli

Miguel Herrera, director técnico de las Águilas, confirmó que el arquero mexicano verá sus primeros minutos en su regreso a la Liga MX. "Este sábado Memo ya verá acción", declaró el Piojo en entrevista con Marca Claro.

Por su parte, Herrera afirmó que no le dará el gafete de capitán, pues respeta a quien lo porta actualmente. "No se lo daré, me parece que hay que respetar los que han estado, debe ir adaptándose. Pero si su personalidad y liderazgo le dan, en algún momento podrá portar el gafete de capitán".

TE RECOMENDAMOS